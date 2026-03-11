Челестини высказался о справедливости удаления Гонду

"Решение было предельно понятно. Если такое произойдет со мной, я бы тоже просил красную карточку. Даже если Лусиано хотел играть в мяч. Это решение судьи. Игра ногой очень высокая. Не думаю, что можно убрать красную карточку", - сказал Челестини.
Напомним, центральный нападающий московского ЦСКА Лусиано Гонду получил прямую красную карточку на 17-й минуте матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги против "Динамо" (1:4).
Гонду пополнил состав "армейцев" этой зимой, перейдя из петербургского "Зенита". В составе красно-синих 24-летний аргентинский форвард провел 3 игры и не отметился результативными действиями.
Источник: "Чемпионат"