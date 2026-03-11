Челестини высказался о справедливости удаления Гонду

Фото: ПФК ЦСКА

"Решение было предельно понятно. Если такое произойдет со мной, я бы тоже просил красную карточку. Даже если Лусиано хотел играть в мяч. Это решение судьи. Игра ногой очень высокая. Не думаю, что можно убрать красную карточку", - сказал Челестини.