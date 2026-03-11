Матчи Скрыть

В "Зените" рассказали о состоянии здоровья Вендела

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Вендела.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Семака, Вендел получил повреждение в матче с "Оренбургом".

- Вендела заменили в связи с тем, что он получил повреждение. Надеюсь, оно несерьезное.

Пока он занимается индивидуально. Надеемся, что сможет принять участие в матче, - приводит слова Семака "Чемпионат".

В нынешнем сезоне Вендел вышел на поле в составе петербургского "Зенита" в 19 матчах во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего бразильца в 15 миллионов евро.

В 20 туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака на выезде уступила "Оренбургу" со счетом 1:2, в следующем туре петербуржцы сыграют на домашнем стадионе со "Спартаком".

