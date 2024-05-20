"Тот факт, что Кассьерра является лучшим бомбардиром РПЛ, не случаен. У него достаточно умений, мастерства, навыков, чтобы реализовывать свой талант в такой команде. В последних матчах "Зенит" транжирил много моментов. Было видно, что перепады в физическом и психологическом состоянии игроков коснулись игры. Но в матче с "Ахматом" у Кассьерры была благополучная среда для того, чтобы забивать голы", - цитирует Бышовца "РБ Спорт".
Вчера, 19-го мая, петербургский "Зенит" одержал выездную победу над грозненским "Ахматом" со счётом 5:1 в матче 29-го тура РПЛ, а Матео Кассьерра отметился первым в истории РПЛ пента-триком, забив пять мячей. В текущем сезоне колумбиец провел за команду Сергея Семака 36 матчей и отметился 24-мя забитыми мячами и 7-ю результативными передачами. Форвард является лучшим бомбардиром РПЛ в текущем сезоне, имея в своём активе 21 гол.
После 29-ти сыгранных туров "сине-бело-голубые" занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего московского "Динамо" на два очка. В последнем туре чемпионата России-2023/2024 петербуржцы сыграют с "Ростовом" на домашней арене.
Бышовец: Кассьерра неслучайно является лучшим бомбардиром РПЛ
Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о форварде "Зенита" Матео Кассьерре.
Фото: ФК "Зенит"