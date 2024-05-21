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"Чемпионат": ЦСКА не будет предлагать Набабкину новый контракт

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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин может покинуть клуб летом.
Фото: официальный сайт РПЛ
Московский ЦСКА не планирует продлевать действующее трудовое соглашение с 37-летним защитником Кириллом Набабкиным. Как сообщает "Чемпионат", игроку будет предложена должность в структуре клуба. Действующий контракт Набабкина с "армейцами" истекает летом 2024-го года.

При этом, по данным источника, сам игрок еще не принял окончательного решения о своем будущем. Если Набабкин захочет продолжить карьеру, ему придется искать себе новый клуб.

Кирилл Набабкин перебрался в ЦСКА из "Москвы" в декабре 2009-го года на правах свободного агента. В текущем сезоне футболист принял участие в 14-ти матчах РПЛ. Еще 5 раз Набабкин появлялся на поле в матчах ЦСКА в Кубке России и отыграл 1 тайм в Суперкубке страны. На счету защитника одна голевая передача в сезоне.

Кирилл Набабкин ЦСКА
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