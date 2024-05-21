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Пономарёв - о Набабкине: деньги сумасшедшие получал, поэтому и оставался в ЦСКА

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Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об уходе Кирилла Набабкина из клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
"Хватит Набабкину сидеть в ЦСКА. Ну, чего Кирилл тянет резину? В этом году он уже почти не играл. Чего ему торчать в команде? Конечно, деньги сумасшедшие, поэтому и оставался. Спокойно ежемесячно получал зарплату, кушал хорошо на сборах, тренировался, что еще ему надо?", - цитирует Пономарёва "Матч ТВ".

Сегодня московский ЦСКА объявил об уходе Кирилла Набабкина из клуба по окончании текущего сезона - домашний матч против екатеринбургского "Урала" станет последним для защитника в составе "армейцев".

Кирилл Набабкин выступает за московский ЦСКА с 2009 года. Защитник провёл за "армейцев" 321 матч и отметился 5-ю забитыми мячами и 11-ю результативными передачами. Набабкин является трёхкратным обладателем Кубка России, Суперкубка России, а также трёхкратным чемпионом страны. После 29-ти сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 45 очков.

Владимир Пономарев ЦСКА Кирилл Набабкин
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