"Отличная карьера - Набабкин долгое время поиграл в топ-клубе и выиграл столько титулов. Можно оценить её только со знаком "плюс". А то, что уходит - все мы рано или поздно заканчиваем с профессиональной карьерой. Карьера успешная, жалеть не о чем. Сейчас за ним решение, завершать её или ещё поиграть где-то. Игровая карьера - только половина жизни спортсмена. Впереди - другая, не менее значимая", - заявил Попов.
Сегодня ЦСКА объявил об уходе из клуба в конце сезона защитника Кирилла Набабкина. Контракт с футболистом истекает в конце сезона и не будет продлен. Таким образом, матч 30-го тура Премьер-лиги против "Урала" станет для Набабкина последним в составе "армейцев".
Кирилл Набабкин выступает за ЦСКА непрерывно с декабря 2009-го года. В стан "армейцев" он перебрался из "Москвы". В текущем сезоне на счету Набабкина 1 голевая передача в 14-ти матчах РПЛ. Ранее в СМИ появлялась информация, что в случае, если футболист примет решение завершить карьеру, ему будет предложена должность в структуре ЦСКА.
Источник: "Евро-футбол"
Экс-игрок ЦСКА Попов: у Набабкина успешная карьера, жалеть не о чем
Экс-футболист ЦСКА Денис Попов высказался об уходе из клуба ветерана Кирилла Набабкина.
Фото: официальный сайт ЦСКА