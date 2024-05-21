"Если он действительно от чистого сердца сам без какого-либо давления и причин извинился за то, что играл за ЦСКА… То тогда его можно назвать лишь неблагодарной скотиной. Как реагировать на это болельщикам ЦСКА? Никак, нужно быть выше этого", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".
Экс-футболист сборной Швеции Понтус Вернблум был игроком московского ЦСКА с 2012-го по 2018-й год. В стан "армейцев" он перебрался из нидерландского "АЗ Алкмар" за 3 миллиона евро. Всего на счету полузащитника 224 матча в футболке ЦСКА, из которых 24 - в Лиге Чемпионов.
Понтус Вернблум является 3-кратным чемпионом России (2013, 2014 и 2016). Недавно в интервью экс-армеец попросил прощения у народа Швеции за выступления в России в составе московского ЦСКА.
Пономарев - об извинениях Вернблума за игру в ЦСКА: неблагодарная скотина, если он сказал это от чистого сердца
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал извинения шведского опорника Понтуса Вернблума за выступления в России.
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