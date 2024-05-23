"Я точно знаю, что эта сделка действительно близка к завершению, но все мы понимаем, что в футболе все возможно, поэтому сначала нужно дождаться официальных сообщений от ПСЖ и "Краснодара". Возможно ли организовать такой переход сейчас из РПЛ в топ-клуб Европы? Да, конечно. А почему нет? У нас есть недавние примеры Захаряна, который уехал в Испанию, а также Кузяева, отправившегося во Францию", - заявил Смирнов.
Ранее в прессе появилась информация о том, что чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" заинтересован в трансфере голкипера сборной России Матвея Сафонова. По сообщениям источников, парижский клуб готов заплатить за переход Сафонова 20 миллионов евро и видит в нем дублера для основного голкипера Джанлуиджи Доннаруммы.
Перед началом текущего сезона два российских футболиста перебрались из РПЛ в топ-лиги Европы. Полузащитник Арсен Захарян перебрался из "Динамо" в Испанию, в "Реал Сосьедад", а хавбек Далер Кузяев стал игроком французского "Гавра", после окончания контракта с "Зенитом".
Источник: "РБ Спорт"
Юрист Смирнов: я точно знаю, что сделка по Сафонову близка к завершению, но надо дождаться официальных сообщений
Спортивный юрист Антон Смирнов прокомментировал слухи о возможном трансфере вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова в ПСЖ.
Фото: официальный сайт РПЛ