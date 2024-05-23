"Есть ли у тебя ритуал перед матчами? Накануне каждой игры я произношу молитву — когда я захожу в раздевалку, когда выхожу на поле, всегда прошу Бога благословить меня, это и есть мой ритуал", - сказал Педро.
18-летний бразилец присоединился к петербургскому клубу в минувшее трансферное зимнее окно из бразильского клуба "Коринтианс". Контракт нападающего рассчитан до конца 2028 года. В текущем сезоне Педро принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет три забитых мяча. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 7 миллионов евро.
За один тур до финиша Российской Премьер-Лиги "Зенит" идет на втором месте с 56 очками, отставая от лидера московского "Динамо" на два балла. В заключительном 30-м туре "сине-бело-голубые" сыграют дома с "Ростовом", а динамовцы проведут гостевой матч с "Краснодаром".
Источник: "Спорт-Экспресс"
Нападающий "Зенита" Педро: когда выхожу на поле, всегда прошу Бога благословить меня
Бразильский нападающий "Зенита" Педро рассказал, какой у него существует ритуал перед выходом на поле.
Фото: ФК "Зенит"