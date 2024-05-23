"Окажется ли готов Тикнизян к Европе или нет - это мы узнаем только тогда, когда он туда попадет. Но прежде всего надо понимать, на какую позицию его будут приглашать. Если его пригласят на позицию крайнего атакующего игрока, то у него вполне все может получиться", - цитирует Кузьмичёва "Матч ТВ".
В текущем сезоне Наир Тикнизян провёл 30 матчей за московский "Локомотив" и записал на свой счёт девять забитых мячей и шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в семь миллионов, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Наира Тикнизяна заинтересован ряд европейских клубов. После 29-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 50 очков. В заключительном туре РПЛ "Локомотив" сыграет на выезде с калининградской "Балтикой".
Кузьмичёв: если Тикнизяна пригласят в Европу на позицию крайнего атакующего игрока, то у него все может получиться
Бывший директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичёв высказался о возможном переходе Наира Тикнизяна в европейский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"