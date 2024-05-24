Не совсем уверен, что "Краснодар" полетит с шашками наголо родину спасать. "Краснодар" не ахти как хорош в позиционном футболе, это ещё от Ивича осталось, что команда больше играет на контратаках. Для меня этот матч абсолютно непредсказуем, даже то, как будет играть каждая из команд, не говоря уже о результате этого матча", - заявил Дьяков.
"Краснодар" примет на своем поле московское "Динамо" в 30-м туре чемпионата России. Обе команды претендуют на победу в сезоне за тур до конца чемпионата. Третий претендент на 1-е место, "Зенит", в заключительном туре сыграет с "Ростовом" в Санкт-Петербурге.
Для победы в турнире "Динамо" достаточно не проиграть "Краснодару" в собственном матче. "Краснодар" станет чемпионом в случае собственной победы и не победы "Зенита" над "Ростовом". Если "Краснодар" обыграет "Динамо", а "Зенит" окажется сильнее "Ростова", чемпионский титул защитят "сине-бело-голубые".
Источник: "Metaratings"
Дьяков: не совсем уверен, что "Краснодар" в матче с "Динамо" полетит с шашками наголо родину спасать
Экс-футболист Виталий Дьяков поделился ожиданиями от игры "Краснодара" и "Динамо" в 30-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо"