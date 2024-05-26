— Остаюсь ли я в России? Как даст бог. Посмотрим. Что касается моего будущего, наверное, завтра-послезавтра будем предпринимать меры, – приводит слова Джикии “Чемпионат”.
Напомним, Георгий Джикия стал игроком московского “Спартака” в начале 2017 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми рассчитано до июня текущего года. После истечения срока трудового договора российский защитник покинет клуб на правах свободного агента. По словам Вадима Шпинева, агента Джикии, Георгий уже имеет договоренность о сотрудничестве с московской командой, название которой не раскрывается.
Джикия: остаюсь ли я в России? Как даст бог
Защитник “Спартака” Георгий Джикия высказался о своем будущем.
Фото: "Матч ТВ"