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Джикия: остаюсь ли я в России? Как даст бог

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Защитник “Спартака” Георгий Джикия высказался о своем будущем.
Фото: "Матч ТВ"
— Остаюсь ли я в России? Как даст бог. Посмотрим. Что касается моего будущего, наверное, завтра-послезавтра будем предпринимать меры, – приводит слова Джикии “Чемпионат”.

Напомним, Георгий Джикия стал игроком московского “Спартака” в начале 2017 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми рассчитано до июня текущего года. После истечения срока трудового договора российский защитник покинет клуб на правах свободного агента. По словам Вадима Шпинева, агента Джикии, Георгий уже имеет договоренность о сотрудничестве с московской командой, название которой не раскрывается.

Георгий Джикия Спартак
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