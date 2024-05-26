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Бубнов: "Зенит" проявил характер в матче с "Ростовом", но им сильно подфартило

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Бывший игрок сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал шестое подряд чемпионство "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" стал чемпионом, как и должен был. Перед стартом сезона петербуржцы были главными фаворитами во всех прогнозах. Но из последних шести чемпионств команды Семака это — самое сложное. Да, они молодцы, проявили характер в матче с "Ростовом", но им сильно подфартило", - сказал Бубнов.

Чемпионская интрига в РПЛ была до последнего 30-го тура, в нем претенденты на золотые медали "Динамо" и "Краснодар" играли между собой, "Зенит" проводил свой решающий матч против "Ростова". Для победы в чемпионате динамовцам достаточно было сыграть вничью, что подопечные Марцела Лички сделать не смогли, встреча в Краснодаре завершилось со счетом 1:0, "бело-голубые" не смогли поразить ворота Матвея Сафонова, попав дважды в штангу. Петербуржцы воспользовались шансом и взяли три чемпионских очка в Санкт-Петербурге. Команда Сергея Семака пропустила первой, но в итоге смогла вырвать победу, забив один из голов с пенальти.

"Зенит" стал чемпионом Российской Премьер-Лиги шестой раз подряд, всего у клуба с берегов Невы десять чемпионских титулов. Московское "Динамо" в итоге заняло третье место, а игроки "Краснодар" впервые в истории клуба примерили серебряные медали.

Источник: Sportbox

Александр Бубнов Зенит Динамо
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