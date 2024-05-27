"У меня есть автоматическое продление контракта на год. Если "Динамо" захочет меня оставить, то я продолжу работу. Я уверен, что я остаюсь в "Динамо" на следующий год. Будем стараться работать, радовать болельщиков, как в этом году", - цитирует Личку "СЭ".
Марцел Личка возглавляет московское "Динамо" с июля прошлого года. Ранее чешский специалист работал в "Оренбурге" и брестском "Динамо". По итогам сезона 2023/24 "Динамо" под управлением Лички завершило сезон на 3-м месте. В активе команды 56 очков в 30-ти матчах - на одно меньше, чем у выигравшего чемпионат "Зенита".
За 45 минут до конца чемпионата России московское "Динамо" занимало 1-е место в турнирной таблице. Ситуацию изменил гол форварда "Краснодара" в ворота "бело-голубых" в 30-м туре, а также победа "Зенита" в параллельном матче с "Ростовом" (2:1).
Личка: у меня есть опция продления контракта на год. Если "Динамо" захочет меня оставить, то я продолжу работу
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о вероятности продолжения работы в московском клубе.
Фото: "СЭ"