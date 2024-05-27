Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
1 - 2 1 2
МальоркаЗавершен
Сельта
2 - 2 2 2
ВаленсияЗавершен
Лас-Пальмас
1 - 1 1 1
АлавесЗавершен
Севилья
1 - 2 1 2
БарселонаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
0 - 0 0 0
ЛеччеЗавершен
Аталанта
3 - 0 3 0
ТориноЗавершен
Эмполи
2 - 1 2 1
РомаЗавершен
Фрозиноне
0 - 1 0 1
УдинезеЗавершен
Лацио
1 - 1 1 1
СассуолоЗавершен
Верона
2 - 2 2 2
ИнтерЗавершен

Личка: у меня есть опция продления контракта на год. Если "Динамо" захочет меня оставить, то я продолжу работу

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о вероятности продолжения работы в московском клубе.
Фото: "СЭ"
"У меня есть автоматическое продление контракта на год. Если "Динамо" захочет меня оставить, то я продолжу работу. Я уверен, что я остаюсь в "Динамо" на следующий год. Будем стараться работать, радовать болельщиков, как в этом году", - цитирует Личку "СЭ".

Марцел Личка возглавляет московское "Динамо" с июля прошлого года. Ранее чешский специалист работал в "Оренбурге" и брестском "Динамо". По итогам сезона 2023/24 "Динамо" под управлением Лички завершило сезон на 3-м месте. В активе команды 56 очков в 30-ти матчах - на одно меньше, чем у выигравшего чемпионат "Зенита".

За 45 минут до конца чемпионата России московское "Динамо" занимало 1-е место в турнирной таблице. Ситуацию изменил гол форварда "Краснодара" в ворота "бело-голубых" в 30-м туре, а также победа "Зенита" в параллельном матче с "Ростовом" (2:1).

Марцел Личка Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится