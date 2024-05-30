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"Зенит" может подписать форварда "Сочи" Гуарирапу

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Нападающий "Сочи" Сауль Гуарирапа попал в сферу интересов "Зенита".
Фото: ФК "Сочи"
По информации Metaratings, центральный форвард "Сочи" Сауль Гуарирапа интересен "Зениту". Сообщается, что чемпионы России могут подписать игрока в случае ухода основного нападающего команды Матео Кассьерры.

Напомним, сегодня, 30 мая, "Сочи" официально объявил о выкупе прав на 21-летнего Гуарирапу у венесуэльского "Каракаса".

Футболист перебрался в Россию в январе этого года. В 11 матчах за "барсов" он забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость венесуэльца в 700 тысяч евро.

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