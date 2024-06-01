"Слишкович не проиграл ни один из своих десяти самостоятельных матчей в РПЛ. Фарт? Когда такая длинная дистанция без поражений, то дело точно не в фарте. Владимир собрал команду, и мы хорошо выступили на этом отрезке", - сказал Игнатов.
В общей сложности "красно-белые" под руководством Владимира Слишковчиа сыграли 10 матчей в рамках РПЛ, включая игры, когда босниец подменял Гильермо Абаскаля во время дисквалификации. Спартаковцы одержали шесть викторий и четыре раза сыграли вничью. В итоге чемпионат "Спартак" завершил на пятом месте, набрав 50 очков. Единственное поражение при Слишковиче случилось в финале Пути регионов Кубка России, "красно-белые" проиграли калининградской "Балтики" (1:0), остановившись в шаге от Суперфинала.
Напомним, Владимира Слишковича, члена тренерского штаба при Гильермо Абаскале, назначили врио главного тренера в апреле после увольнения испанца. В следующем сезоне новым главным тренером "Спартака" станет Деян Станкович, ожидалось, что Слишкович продолжит работу в тренерском штабе, но тренер принял решение покинуть московский клуб.
Источник: "Матч ТВ"
Игрок "Спартака" Игнатов - о серии без поражений в РПЛ при Слишковиче: дело точно не в фарте
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов высказался о беспроигрышной серии команды в РПЛ при Владимире Слишковиче.
Фото: ФК "Спартак"