"У нас еще много дней, чтобы решить будущее Башича. Но у него действующий контракт с клубом. Скажу так: клуб очень ценит Ивана и хочет его сохранить. Но мы пока ничего не решили, посмотрим, что произойдет в будущем", - передаёт слова агента "РБ Спорт".
Напомним, что Иван Башич перешёл в "Оренбург" из боснийского клуба "Зриньски" летом 2022 года, сумма сделки составила около 550 тысяч евро. Боснийский нападающий подписал контракт до лета 2025 года.
В оренбургском клубе Башич провёл 54 матча, в которых отметился 3 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. По итогам сезона-2023/2024 команда Давида Деограсии заняла двенадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 31 очко в 30-ти встречах.
Агент полузащитника "Оренбурга" Башича рассказал о будущем своего клиента в клубе
Агент Асхат Идризович рассказал о планах своего клиента, боснийского полузащитника Ивана Башича, на ближайшее межсезонье.
Фото: ФК "Оренбург"