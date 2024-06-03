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Дюков назвал невозможным совмещение Карпиным работы в сборной и в зарубежном клубе

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Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу совмещения работы Валерия Карпина в сборной России и в иностранном клубе.
Фото: РФС
"Не понимаю, как это может работать. В данном случае это будет невозможно", - сказал Дюков.

Валерий Карпин совмещает работу в сборной России и "Ростове", ростовчане заняли в минувшем сезоне седьмое место, набрав 43 очка. Констракт с ростовским клубом действует до 2026 года, а соглашение с национальной командой истекает уже в июле. Ранее Александр Дюков выражал уверенность, что Валерий Карпин и РФС договорятся о продлении контракта.

Сборная России 7 июня сыграет выездной товарищеский матч против команды Белоруссии, встреча пройдет в Минске.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Александр Дюков Валерий Карпин
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