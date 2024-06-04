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"Карабах" объявил об уходе голкипера Андрея Лунева

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Азербайджанский клуб "Карабах" объявил об уходе российского вратаря Андрея Лунева.
Фото: ФК "Карабах"
"Наша команда рассталась с вратарем Луневым. Контракт с российским голкипером не был продлен. Мы благодарим Лунева и желаем ему успехов в дальнейшей карьере", - сообщили в клубе.

Андрей Лунев выступал за "Карабах" с августа 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, в 10 играх 32-летний российский голкипер играл на ноль. Вместе с клубом россиянин недавно выиграл Кубок Азербайджана. До перехода в "Карабах" Андрей Лунев защищал цвета московского "Торпедо", "Уфы" и петербургского "Зенита", с которым трижды стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. В составе сборной России Лунев провел семь матчей, играл в немецком "Байере".

Источник: "Матч ТВ"

Андрей Лунев Карабах
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