"Я не думаю, что надо заранее говорить, что это главные кандидаты на вылет. Да, низкие бюджеты. Но тут не только деньги в футбол играют, а ещё и футболисты", - цитирует слова Сергея Ташуева "Спорт день за днём".
Напомним, что по итогам сезона-23/24 из Первой лиги в РПЛ поднялись три клуба: подмосковные "Химки" и "Динамо" Махачкала - напрямую, заняв 1 и 2 места соответственно, а тольяттинский "Акрон", в свою очередь, пробился в высшую российскую через стыковые матчи, обыграв по сумме двух матчей екатеринбургский "Урал" с общим счётом 3:2 (2:1, 0:2). Также в стыковых матчах принимал тульский "Арсенал", занявший 4 место по итогам Первой лиги, и по сумме двух матчей уступил "Пари НН" с общим счётом 2:3 (2:1,0:2).
Ташуев не согласен, что "Акрон" и махачкалинское "Динамо" - главные претенденты на вылет в новом сезоне РПЛ
Бывший тренер "Факела" и "Ахмата" Сергей Ташуев высказался по поводу того, что "Акрон" и "Динамо" Махачкала считаются главными кандидатами на вылет в следующем сезоне РПЛ.
Фото: Российская премьер-лига