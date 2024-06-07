"Естественно. Я уверен в нем. У Моти хороший менталитет и твердый характер", - цитирует слова Кузяева "Матч ТВ". Также Далер отметил, что "французский язык непростой", а в чемпионате Франции "скорости повыше, интенсивности больше, игроки сильнее в плане атлетичности".
Напомним, что прошлым клубом российского полузащитника был петербургский "Зенит", в составе которого провёл 183 матча, забив 23 мяча и отдав 29 голевых передач. В составе петербуржцев 5 раз становился чемпионом России, дважды брал Суперкубок России и единожды - Кубок. 12 июля 2023 года перешёл из "Зенита" во французский "Гавр", заключив контракт до 2025 года.
Трансферная стоимость Далера Кузяева оценивается порталом Transfermarkt суммой в 8 млн евро. Ранее в СМИ появилась информация о том, что голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов в летнее трансферное окно может перейти во французский "ПСЖ" за 20 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 голкипер провёл за "быков" 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и одиннадцать раз сохранил свои ворота "сухими".
Далер Кузяев считает, что у Матвея Сафонова все получится в "ПСЖ"
Российский полузащитник Далер Кузяев, выступающий за французский "Гавр", высказался по поводу возможного перехода вратаря Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: Sport24