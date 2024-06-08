Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Латвия
0 - 2 0 2
ЛитваЗавершен
Словения
1 - 1 1 1
БолгарияЗавершен
Эстония
4 - 1 4 1
Фарерские островаЗавершен
Молдова
3 - 2 3 2
КипрЗавершен
Венгрия
3 - 0 3 0
ИзраильЗавершен
Швеция
0 - 3 0 3
СербияЗавершен
Швейцария
1 - 1 1 1
АвстрияЗавершен
Португалия
1 - 2 1 2
ХорватияЗавершен
Дания
3 - 1 3 1
НорвегияЗавершен
Бельгия
3 - 0 3 0
ЛюксембургЗавершен
Испания
22:30
Северная ИрландияНе начат

Точилин: следующая точка развития Сергея Семака - сборная России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший тренер "Сочи" Александр Точилин высказался о главном тренере "Зенита" Сергее Семаке.
Фото: ФК "Зенит"
"Думаю, что на сегодняшний момент яркая фигура, которая сразу приходит на ум, – это Семак. Это самый успешный тренер у нас. И соответственно, есть мнение, что он уже перерос клубный уровень. Выиграл всё, что можно, и всем доказал. Следующая точка развития – это, наверное, сборная", - цитирует Точилина "РБ Спорт".

По итогам сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз кряду - команда Сергея Семака в заключительном туре одержала домашнюю победу над "Ростовом" со счётом 2:1, а московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" (2:1). Сине-бело-голубые набрали 57 очков в 30-ти встречах, "быки" расположились на второй строчке с 56-ю очками, а тройку лидеров замкнула команда Марцела Лички с таким же количеством набранных очков.

Напомним, что петербургский "Зенит" также стал обладателем Кубка России - в Суперфинале сине-бело-голубые одержали победу над калининградской "Балтикой" со счётом 2:1.

Александр Точилин Сергей Семак Зенит Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится