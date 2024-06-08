"Думаю, что на сегодняшний момент яркая фигура, которая сразу приходит на ум, – это Семак. Это самый успешный тренер у нас. И соответственно, есть мнение, что он уже перерос клубный уровень. Выиграл всё, что можно, и всем доказал. Следующая точка развития – это, наверное, сборная", - цитирует Точилина "РБ Спорт".
По итогам сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз кряду - команда Сергея Семака в заключительном туре одержала домашнюю победу над "Ростовом" со счётом 2:1, а московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" (2:1). Сине-бело-голубые набрали 57 очков в 30-ти встречах, "быки" расположились на второй строчке с 56-ю очками, а тройку лидеров замкнула команда Марцела Лички с таким же количеством набранных очков.
Напомним, что петербургский "Зенит" также стал обладателем Кубка России - в Суперфинале сине-бело-голубые одержали победу над калининградской "Балтикой" со счётом 2:1.
Точилин: следующая точка развития Сергея Семака - сборная России
Бывший тренер "Сочи" Александр Точилин высказался о главном тренере "Зенита" Сергее Семаке.
Фото: ФК "Зенит"