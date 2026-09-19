Никитин высказался об уходе Тедеско из "Болоньи"

Алексей Никитин прокомментировал увольнение Доменико Тедеско из "Болоньи" после неудачного начала сезона.

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- Мне кажется, у "Болоньи" при Тедеско не все было так безнадежно и печально, как могло показаться по результатам. Видимо, были какие-то расхождения в плане того, как строить команду на будущее. Команда выглядит системно, структурно. Но нельзя сказать, что команда могла решать серьезные задачи, - сказал Никитин в эфире "Матч ТВ".

Бывший футболист "Уфы" считает, что игра команды при специалисте выглядела лучше, чем её результаты, хотя возможностей для решения серьёзных задач у неё не было.Тедеско покинул пост после четырёх туров, в которых "Болонья" набрала одно очко. Его сменил Раффаэле Палладино. Уже под руководством нового наставника команда сыграла дома вничью с "Торино" - 1:1.