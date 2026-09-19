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Колыванов - о последних матчах "Краснодара": было видно, что команда уставшая

Игорь Колыванов оценил выступление "Краснодара" перед паузой в чемпионате России.
Фото: ФК "Краснодар"
Заслуженный тренер России обратил внимание на спад в игре лидера РПЛ и отметил, что в последних встречах команде не хватало свежести.

- А вот "Краснодар" удивил, в последних трех матчах сыграл вничью с аутсайдерами. Краснодарцы очень прилично стартовали, но тут такие результаты… Наверное, произошел спад. Было видно, что команда уставшая. Мы не увидели той свежести, которая была в начале сезона. Они тогда играли с заметным преимуществом, - приводит слова Колыванова "Матч ТВ".

"Краснодар" идёт на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. После девяти туров команда набрала 21 очко. Следующий матч краснодарцы проведут 10 октября дома против "Зенита".

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