Колыванов - о последних матчах "Краснодара": было видно, что команда уставшая

- А вот "Краснодар" удивил, в последних трех матчах сыграл вничью с аутсайдерами. Краснодарцы очень прилично стартовали, но тут такие результаты… Наверное, произошел спад. Было видно, что команда уставшая. Мы не увидели той свежести, которая была в начале сезона. Они тогда играли с заметным преимуществом, - приводит слова Колыванова "Матч ТВ".
"Краснодар" идёт на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. После девяти туров команда набрала 21 очко. Следующий матч краснодарцы проведут 10 октября дома против "Зенита".