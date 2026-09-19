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Хомуха прокомментировал провальный старт "Локомотива"

Дмитрий Хомуха высказался о неудачном старте "Локомотива" в нынешнем чемпионате России.
Фото: ФК "Локомотив"
Экс-игрока ЦСКА удивило резкое ухудшение результатов железнодорожников по сравнению с прошлым сезоном, однако угрозы вылета команды из РПЛ он не видит.

- Меня в худшую сторону удивил московский "Локомотив". Удивил тем, что после третьего места в прошлом сезоне РПЛ произошло столь сильное падение. Нет, ресурс у клуба для того, чтобы продолжать играть в РПЛ, все равно достаточный. Просто сейчас очень болезненное и ощутимое падение, - цитирует Хомуху "Матч ТВ".

За девять туров "Локомотив" одержал одну победу и набрал семь очков. Московский клуб занимает 14-е место, а перед паузой сыграл дома вничью с "Крыльями Советов" - 1:1. Следующий матч команда проведёт 10 октября в гостях с "Факелом".

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