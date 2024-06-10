По данным "Евро-Футбол.Ру", московский "Спартак" рассматривает возможность приобретения вратаря воронежского "Факела" Александра Беленова.
Напомним, голкипер уже играл за "красно-белых" в 2010-2011 годах, проведя всего один матч за первую команду.
В минувшем сезоне 37-летний Беленов принял участие в 25 матчах за "Факел" в РПЛ и Кубке России, в которых пропустил 24 мяча и 10 раз оставил ворота в неприкосновенности. Transfermarkt оценивает футболиста, контракт которого с воронежским клубом истекает в конце июня 2025 года, в 250 тысяч евро.
Источник: вратарь "Факела" Беленов может перейти в "Спартак"
"Спартак" может пополнить состав голкипером "Факела" Александром Беленовым.
Фото: ФК "Факел"