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Источник: вратарь "Факела" Беленов может перейти в "Спартак"

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"Спартак" может пополнить состав голкипером "Факела" Александром Беленовым.
Фото: ФК "Факел"
По данным "Евро-Футбол.Ру", московский "Спартак" рассматривает возможность приобретения вратаря воронежского "Факела" Александра Беленова.

Напомним, голкипер уже играл за "красно-белых" в 2010-2011 годах, проведя всего один матч за первую команду.

В минувшем сезоне 37-летний Беленов принял участие в 25 матчах за "Факел" в РПЛ и Кубке России, в которых пропустил 24 мяча и 10 раз оставил ворота в неприкосновенности. Transfermarkt оценивает футболиста, контракт которого с воронежским клубом истекает в конце июня 2025 года, в 250 тысяч евро.

Александр Беленов Факел Спартак Российские трансферы
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