По информации источника, московский "Локомотив" и петербургский "Зенит" близки к завершению сделки по трансферу Максима Глушенкова в стан сине-бело-голубых.
Напомним, что Максим Глушенков провёл за "Локомотив" 38 игр, забил 8 мячей и отдал 21 голевую передачу. Трансферная сумма российского футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 11 млн евро.
Источник: телеграм-канал "КБ Телега"
Источник: Максим Глушенков близок к переходу в "Зенит"
Футболист московского "Локомотива" Максим Глушенков близок к переходу в петербургский "Зенит".
Фото: "Чемпионат"