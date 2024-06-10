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Источник: Максим Глушенков близок к переходу в "Зенит"

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Футболист московского "Локомотива" Максим Глушенков близок к переходу в петербургский "Зенит".
Фото: "Чемпионат"
По информации источника, московский "Локомотив" и петербургский "Зенит" близки к завершению сделки по трансферу Максима Глушенкова в стан сине-бело-голубых.

Напомним, что Максим Глушенков провёл за "Локомотив" 38 игр, забил 8 мячей и отдал 21 голевую передачу. Трансферная сумма российского футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 11 млн евро.

Источник: телеграм-канал "КБ Телега"

Чемпионат России ПЛ Российские трансферы Зенит Локомотив
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