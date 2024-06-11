"Что самое жесткое вам приходило после этого матча? На самом деле, все комментарии – однотипные. Самый распространенный – "за сколько?" С женой все никак не можем потратить миллиарды, которые нам "Зенит" перевел. (смеется.) Пытаемся, но что-то никак не получается", - цитирует Песьякова "РБ Спорт".
В матче 30-го тура РПЛ голкипер "Ростова" Сергей Песьяков допустил результативную ошибку, а петербургский "Зенит" одержал победу со счётом 2:1 и благодаря этому стал чемпионом России в шестой раз кряду. Московское "Динамо" на выезде уступило "Краснодару" со счётом 0:1 - "быки" расположились на второй строчке с отставанием от сине-бело-голубых на одно очко, команда Марцела Лички заняла третью строчку, набрав с южанами одинаковое количество очков.
На счету голкипера в прошлом сезоне 25 матчей, 37 пропущенных мячей и семь матчей "на ноль". Рыночная стоимость игрока, согласно оценке интернет-портала Transfermarkt, составляет 500 тысяч евро. Голкипер продолжит карьеру в самарских "Крыльях Советов", куда он перешёл на правах свободного агента, не став продлевать контракт с южанами.
Голкипер Сергей Песьяков: с женой всё никак не можем потратить миллиарды, которые нам "Зенит" перевёл
Голкипер Сергей Песьяков рассказал о жёстких комментариях, которые он получал от болельщиков после матча с "Зенитом".
Фото: ФК "Ростов"