Вратарь калининградской "Балтики" Евгений Латышонок близок к переходу в "Зенит". Ранее сообщалось, что "сине-бело-голубые" приняли решение активировать опцию выкупа футболиста за 10 миллионов рублей. Как сообщает "РБ Спорт", "Зенит" предлагает Латышонку контракт на 4 года.
Таким образом, вратарь будет связан трудовым договором с действующим чемпионом страны до лета 2028-го года. В минувшем сезоне Евгений Латышонок принял участие в 34-х матчах "Балтики" в чемпионате и Кубке России. В 8-ми встречах голкиперу удалось уйти с поля без пропущенного мяча.
По итогам сезона "Балтика" финишировала на 15-м месте в турнирной таблице и вылетела из РПЛ. Напомним, ранее сообщалось об интересе к Евгению Латышонку со стороны московского "Спартака".
"РБ Спорт": Латышонок подпишет с "Зенитом" контракт на 4 года
Стали известны детали контракта, который "Зенит" предлагает голкиперу "Балтики" Евгению Латышонку.
Фото: "Матч ТВ"