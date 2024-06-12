"Я за них переживаю. С этим клубом у меня связаны очень хорошие воспоминания. Много чего было пройдено. Скучаю по команде. В хороших отношениях с теми, кто искренне желал удачи и хотел для меня лучшего, а также не пытался чему-то помешать", - цитирует Севикяна "СЭ".
Эдгар Севикян перешёл в венгерский "Ференцварош" из "Пари НН" в зимнее трансферное окно за 1,2 миллионов евро. В завершившемся сезоне полузащитник провёл в сумме за оба клуба 40 матчей и отметился девятью забитыми мячами и одной голевой передачей. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет два миллиона евро.
По итогам сезона-2023/2024 "Ференцварош" стал чемпионом Венгрии - команда набрала 74 очка в 33-х встречах и обогнала своего ближайшего преследователя - "Пакш" на 16 очков.
Севикян - о "Пари НН": в хороших отношениях с теми, кто хотел для меня лучшего, а также не пытался чему-то помешать
Полузащитник "Ференцвароша" Эдгар Севикян рассказал о своём отношении к "Пари НН" после ухода из клуба.
Фото: GETTY IMAGES