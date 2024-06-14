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Чепчугов - о трансфере Заболотного в "Химки": его сердце останется с ЦСКА. Важно принять это как данность свыше

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Экс-голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о предстоящем переходе форварда "армейцев" Антона Заболотного в "Химки".
Фото: "Матч ТВ"
"Главное, чтобы трансфер был оформлен перед началом сборов, чтобы у Заболотного было время, чтобы наладить игровые связи с новыми одноклубниками. Это положительно может сказаться на его адаптации в новом клубе. Думаю, что его сердце останется с ЦСКА! Важно принять это как данность свыше", - заявил Чепчугов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий ЦСКА Антон Заболотный начнет новый сезон в составе подмосковных "Химок". Сообщается, что Заболотный уже прошел медосмотр перед переходом в новый клуб. Контракт нападающего с ЦСКА истекает в конце текущего месяца.

В прошлом сезоне Антон Заболотный принял участие в 42-х матчах в составе ЦСКА во всех турнирах. На его счету 12 голов и 4 результативные передачи.

Источник: "РБ Спорт"

Сергей Чепчугов Антон Заболотный ЦСКА Химки Российские трансферы
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