"Главное, чтобы трансфер был оформлен перед началом сборов, чтобы у Заболотного было время, чтобы наладить игровые связи с новыми одноклубниками. Это положительно может сказаться на его адаптации в новом клубе. Думаю, что его сердце останется с ЦСКА! Важно принять это как данность свыше", - заявил Чепчугов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий ЦСКА Антон Заболотный начнет новый сезон в составе подмосковных "Химок". Сообщается, что Заболотный уже прошел медосмотр перед переходом в новый клуб. Контракт нападающего с ЦСКА истекает в конце текущего месяца.
В прошлом сезоне Антон Заболотный принял участие в 42-х матчах в составе ЦСКА во всех турнирах. На его счету 12 голов и 4 результативные передачи.
Источник: "РБ Спорт"
Чепчугов - о трансфере Заболотного в "Химки": его сердце останется с ЦСКА. Важно принять это как данность свыше
Экс-голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о предстоящем переходе форварда "армейцев" Антона Заболотного в "Химки".
Фото: "Матч ТВ"