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Центральный защитник "Альмерии" Сесар Монтес интересен клубам РПЛ

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Серхио Визуете, агент защитника "Альмерии" Сесара Монтеса, рассказал об интересе к своему клиенту из России.
Фото: Getty Images
"Интерес к Сесару есть, но на данный момент ничего конкретного. Клубы назвать не могу", - приводит слова Визуете "РБ Спорт".

27-летний центральный защитник выступает за "Альмерию" с сентября прошлого года. За трансфер мексиканца "Эспаньолу" было заплачено 14 миллионов евро. В минувшем сезоне Монтес принял участие в 21-м матче в Ла Лиге. Напомним, "Альмерия" вылетела из элитного дивизиона, заняв 19-е место.

Сейчас трансферная стоимость Сесара Монтеса, по оценке Transfermarkt, составляет 3 миллиона евро. На счету футболиста 45 матчей в составе сборной Мексики.

Сесар Монтес Российские трансферы Альмерия
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