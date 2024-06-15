"Интерес к Сесару есть, но на данный момент ничего конкретного. Клубы назвать не могу", - приводит слова Визуете "РБ Спорт".
27-летний центральный защитник выступает за "Альмерию" с сентября прошлого года. За трансфер мексиканца "Эспаньолу" было заплачено 14 миллионов евро. В минувшем сезоне Монтес принял участие в 21-м матче в Ла Лиге. Напомним, "Альмерия" вылетела из элитного дивизиона, заняв 19-е место.
Сейчас трансферная стоимость Сесара Монтеса, по оценке Transfermarkt, составляет 3 миллиона евро. На счету футболиста 45 матчей в составе сборной Мексики.
Центральный защитник "Альмерии" Сесар Монтес интересен клубам РПЛ
Серхио Визуете, агент защитника "Альмерии" Сесара Монтеса, рассказал об интересе к своему клиенту из России.
Фото: Getty Images