Как сообщает источник, "Зенит" хочет растянуть выплаты по трансферу на несколько лет и снизить сумму на игрока, что категорически не устраивает "Бешикташ". Переговоры между клубами приостановлены.
В сезоне-23/24 Жедсон провёл в составе турецкого клуба 45 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 голевых передач. Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 15 млн евро.
Источник: турецкий интернет-портал Serencebey
Serencebey: переговоры "Зенита" и "Бешикташа" по Жедсону Фернандешу приостановлены
"Зенит" и "Бешикташ" не могут договориться по трансферу Жедсона Фернандеша в петербургский клуб.
Фото: ФК "Бешикташ"