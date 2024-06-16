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Serencebey: переговоры "Зенита" и "Бешикташа" по Жедсону Фернандешу приостановлены

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"Зенит" и "Бешикташ" не могут договориться по трансферу Жедсона Фернандеша в петербургский клуб.
Фото: ФК "Бешикташ"
Как сообщает источник, "Зенит" хочет растянуть выплаты по трансферу на несколько лет и снизить сумму на игрока, что категорически не устраивает "Бешикташ". Переговоры между клубами приостановлены.

В сезоне-23/24 Жедсон провёл в составе турецкого клуба 45 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 голевых передач. Трансферная стоимость игрока оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 15 млн евро.

Источник: турецкий интернет-портал Serencebey

Зенит Бешикташ Российские трансферы
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