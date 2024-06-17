По информации источника, подмосковные "Химки", ЦСКА и клубы из ОАЭ интересовались возможностью подписания нападающего Фёдора Смолова. Также московское "Динамо" предлагало форварду продлить контракт.
Ранее в СМИ появилась информация, что Фёдор Смолов прибудет во вторник в "Краснодар" для прохождения медосмотра, а после нападающий подпишет контракт с клубом на один сезон. В завершившемся сезоне форвард провёл за бело-голубых во всех турнирах 34 матча и записал на свой счёт шесть забитых мячей и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в два миллиона евро.
Напомним, что Фёдор Смолов ранее уже выступал за "Краснодар" - нападающий провёл за южан 101 матч и отметился 64-мя забитыми мячами и 20-ю результативными передачами. По итогам сезона-2023/2024 команда Мурада Мусаева заняла второе место в турнирной таблице российского чемпионата, а подопечные Марцела Лички расположились на третьей строчке.
Источник: Metaratings.
Metaratings: "Химки", ЦСКА и клубы из ОАЭ интересовались Смоловым
Несколько клубов интересовались возможностью подписания нападающего Фёдора Смолова.
Фото: ФК "Динамо"