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Metaratings: "Химки", ЦСКА и клубы из ОАЭ интересовались Смоловым

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Несколько клубов интересовались возможностью подписания нападающего Фёдора Смолова.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, подмосковные "Химки", ЦСКА и клубы из ОАЭ интересовались возможностью подписания нападающего Фёдора Смолова. Также московское "Динамо" предлагало форварду продлить контракт.

Ранее в СМИ появилась информация, что Фёдор Смолов прибудет во вторник в "Краснодар" для прохождения медосмотра, а после нападающий подпишет контракт с клубом на один сезон. В завершившемся сезоне форвард провёл за бело-голубых во всех турнирах 34 матча и записал на свой счёт шесть забитых мячей и пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в два миллиона евро.

Напомним, что Фёдор Смолов ранее уже выступал за "Краснодар" - нападающий провёл за южан 101 матч и отметился 64-мя забитыми мячами и 20-ю результативными передачами. По итогам сезона-2023/2024 команда Мурада Мусаева заняла второе место в турнирной таблице российского чемпионата, а подопечные Марцела Лички расположились на третьей строчке.

Источник: Metaratings.

Федор Смолов ЦСКА Динамо Химки Краснодар
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