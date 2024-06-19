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Медина: Станкович - хороший тренер

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Игрок московского "Спартака" Хесус Медина поделился своим мнением по поводу нового главного тренера клуба Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Станкович — хороший тренер. Он был большим игроком с опытом игры в топовых клубах. Думаю, нам удастся хорошо поработать", - цитирует слова Медины Sport24.

В прошлом сезоне Медина провёл 34 матча в составе московского "Спартака", забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Ранее в российской премьер-лиге выступал в составе московского ЦСКА, в составе которого стал обладателем Кубка России.

Напомним, что 16 мая 2024 года Деян Станкович заключил со "Спартаком" двухлетний контракт.

Хесус Медина Спартак Деян Станкович Чемпионат России ПЛ
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