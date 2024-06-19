"Мы никогда не делали официальных предложений ни по одному игроку, которые были в СМИ. Если говорить о Горшкове, Глушенкове или Месси, для них, в первую очередь, должно быть честью играть за "Спартак". Только в таком случае трансфер имеет смысл", - цитирует Амарала "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" в летнее трансферное окно может приобрести защитника "Крыльев Советов" Юрия Горшкова. Позже сообщалось, что петербургский "Зенит" предложил более выгодные условия и игрок может перейти в стан сине-бело-голубых. Также ранее сообщалось, что нападающий "Локомотива" Максим Глушенков перейдёт в команду Сергея Семака - по информации журналиста Ивана Карпова, клуб предложил игроку миллиард рублей за четыре сезона.
Напомним, что в зимнее трансферное окно красно-белые приобрели Манфреда Угальде из "Твенте" за 15 миллионов евро с учётом бонусных выплат.
Амарал: если говорить о Горшкове, Глушенкове или Месси, для них должно быть честью играть за "Спартак"
Спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал высказался о возможном трансфере Юрия Горшкова, Максима Глушенкова и Лионеля Месси.
Фото: ФК "Спартак"