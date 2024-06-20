- Мы с "Зенитом" вышли на финиш по договорённости. Нет у меня информации, подписан ли уже контракт с Максимом. Но условия между клубами согласованы, - передаёт слова Нагорных РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе 24-летнего атакующего полузащитника московского "Локомотива" Максима Глушенкова в петербургский "Зенит". В прошедшем сезоне на счету Глушенкова 38 матчей за клуб во всех турнирах, 8 забитых голов и 21 результативный пас, его трансферная стоимость по оценке портала Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.
Нагорных: условия трансфера Глушенкова между "Локомотивом" и "Зенитом" согласованы
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о ходе переговоров с "Зенитом" по условиям трансфера в петербургский клуб полузащитника Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Локомотив"