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Нагорных: условия трансфера Глушенкова между "Локомотивом" и "Зенитом" согласованы

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Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о ходе переговоров с "Зенитом" по условиям трансфера в петербургский клуб полузащитника Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Локомотив"
- Мы с "Зенитом" вышли на финиш по договорённости. Нет у меня информации, подписан ли уже контракт с Максимом. Но условия между клубами согласованы, - передаёт слова Нагорных РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе 24-летнего атакующего полузащитника московского "Локомотива" Максима Глушенкова в петербургский "Зенит". В прошедшем сезоне на счету Глушенкова 38 матчей за клуб во всех турнирах, 8 забитых голов и 21 результативный пас, его трансферная стоимость по оценке портала Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.

Локомотив Зенит Максим Глушенков Юрий Нагорных Российские трансферы
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