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Экс-игрок ЦСКА Бийол: спасибо Березуцкому. Я всё знаю о позиции защитника только благодаря ему, он научил меня

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Бывший игрок ЦСКА Яка Бийол поблагодарил Алексей Березуцкого за то, что он помог ему обосноваться на новой позиции центрального защитника.
Фото: РИА Новости
"Большое спасибо Алексею Березуцкому. Я всё знаю об этой позиции только благодаря ему, он научил меня. Очень его люблю и помню. Я видел, что он вернулся сейчас в ЦСКА, чтобы помогать Николичу. Удачи ему и ЦСКА!" - сказал Бийол.

Словенский защитник выступал за "армейцев" с сезона 2018-19, изначально он был опорным полузащитником. Алексей Березуцкий нашел для словенского футболиста новую позицию в центре обороны, когда был главным тренером ЦСКА. В настоящее время Бийол играет в Серии А за "Удинезе", в минувшем сезоне защитник принял участие в 24 матчах за итальянский клуб и еще две игры провел за сборную Словении на чемпионате Европы-2024. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

Источник: "Чемпионат"

Яка Бийол ЦСКА Алексей Березуцкий
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