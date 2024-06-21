"Для "Краснодара" уход Кордобы - это большая потеря. Он очень хорошо себя проявил в этом клубе за последние три сезона. Слышал про интерес к нему от "Спартака" и "Зенита". Думаю, Джон усилил бы эти команды, если бы перешел", - цитирует Деменко "РБ Спорт".
В завершившемся сезоне Джон Кордоба провёл за "Краснодар" во всех турнирах 32 матча и отметился 18-ю забитыми мячами и 6-ю голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 12 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца следующего сезона. Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" и петербургский "Зенит" заинтересованы в трансфере форварда сборной Колумбии.
По итогам сезона-2023/2024 команда Мурада Мусаева заняла второе место в турнирной таблице российского чемпионата - южане отстали от чемпионского "Зенита" на одно очко.
Деменко: Кордоба мог бы усилить "Спартак" или "Зенит"
Бывший игрок "Краснодара" Максим Деменко считает, что нападающий "быков" Джон Кордоба мог бы усилить "Спартак" или "Зенит".
Фото: ФК "Краснодар"