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"Чемпионат": австрийский "Штурм" согласовал контракт с голкипером Даниилом Худяковым из "Локомотива"

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Покинувший "Локомотив" вратарь Даниил Худяков может продолжить карьеру в чемпионате Австрии.
Фото: "Чемпионат"
Чемпион Австрии "Штурм" близок к приобретению российского голкипера Даниила Худякова. Как сообщает "Чемпионат", покинувший "Локомотив" в статусе свободного агента вратарь уже согласовал контракт со своим будущим клубом. Соглашение между Худяковым и "Штурмом" будет рассчитано на четыре года.

Сообщается, что в данный момент стороны пытаются уладить вопрос, связанный со въездом россиянина в Австрию. Когда этот вопрос решится, контракт будет подписан официально. Контракт 20-летнего воспитанника "Локомотива" с московским клубом истек в конце текущего сезона.

Всего на счету голкипера 34 матча в воротах "железнодорожников". В 6-ти случаях Худяков уходил с поля без пропущенного гола. По итогам прошлого сезона "Штурм" занял 1-е место в чемпионате Австрии, набрав 44 очка в 32-х матчах. Тем самым команда прервала доминацию "РБ Зальцбург", который выигрывал золотые медали 10 лет подряд.

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