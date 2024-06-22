Чемпион Австрии "Штурм" близок к приобретению российского голкипера Даниила Худякова. Как сообщает "Чемпионат", покинувший "Локомотив" в статусе свободного агента вратарь уже согласовал контракт со своим будущим клубом. Соглашение между Худяковым и "Штурмом" будет рассчитано на четыре года.
Сообщается, что в данный момент стороны пытаются уладить вопрос, связанный со въездом россиянина в Австрию. Когда этот вопрос решится, контракт будет подписан официально. Контракт 20-летнего воспитанника "Локомотива" с московским клубом истек в конце текущего сезона.
Всего на счету голкипера 34 матча в воротах "железнодорожников". В 6-ти случаях Худяков уходил с поля без пропущенного гола. По итогам прошлого сезона "Штурм" занял 1-е место в чемпионате Австрии, набрав 44 очка в 32-х матчах. Тем самым команда прервала доминацию "РБ Зальцбург", который выигрывал золотые медали 10 лет подряд.
"Чемпионат": австрийский "Штурм" согласовал контракт с голкипером Даниилом Худяковым из "Локомотива"
Покинувший "Локомотив" вратарь Даниил Худяков может продолжить карьеру в чемпионате Австрии.
Фото: "Чемпионат"