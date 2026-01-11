- Финансовая сторона в вопросе трансфера Жерсона оказалась определяющей – клубу удалось отстоять свои интересы и остаться в плюсе и продать игрока даже дороже, чем его покупали. Переговоры были конструктивными. "Крузейро" был по-настоящему заинтересован в игроке, сам Жерсон был готов отказаться от части выплат. "Зенит" же, помимо прибыли, получил дополнительные активы в виде прав на нескольких игроков из системы "Крузейро" и бонусы за последующие победы этой команды.
В субботу, 10 января, "Зенит" официально объявил о переходе полузащитника Жерсона в "Крузейро". По данным средств массовой информации, петербургский клуб получил за трансфер 28-летнего игрока 30 миллионов евро.
Напомним, Жерсон перешел в "Зенит" в минувшее летнее трансферное окно из "Фламенго". В составе сине-бело-голубых хавбек принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги и 3 играх Кубка России, провел на поле 919 игровых минут и в каждом из этих турниров отметился одним забитым голом.
Вернувшись в Бразилию, Жерсон подписал трудовое соглашение с "Крузейро" до конца декабря 2030 года.
Зырянов - о продаже Жерсона: "Зениту" удалось отстоять свои интересы и остаться в плюсе
Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов прокомментировал трансфер полузащитника Жерсона в "Крузейро".
