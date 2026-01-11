Баннер фанатов "Барселоны" не допустили на матч с "Реалом"

Как сообщает Marca, фанатам "сине-гранатовых" не разрешили пройти на арену с баннером команды. Речь шла о полотне с изображением нападающих "Барселоны" Ламина Ямаля и Рафиньи, на котором футболисты были запечатлены с поднятыми и сцепленными руками. Баннер также сопровождался надписью "Аура".
Служба безопасности сочла изображение недопустимым, из-за чего между стюардами и группой болельщиков завязался спор. В результате дискуссии фанатам пришлось свернуть баннер и отказаться от его демонстрации на трибунах.