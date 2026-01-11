Хачатрян оценил вероятность ухода Сперцяна из "Краснодара"

"Слухи о возможном переходе Эдуарда Сперцяна за границу будут продолжаться до конца января, но в действительности он останется в "Краснодаре". Маловероятно, что он сменит клуб во время зимнего трансферного окна", — написал Хачатрян в социальной сети X.
В первой части сезона 2025/2026 Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" 25 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 13 результативных передач.
Контракт Сперцяна с "Краснодаром" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 25 млн евро.
