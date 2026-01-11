Корнеев считает обмен с "Зенитом" выгодным для ЦСКА

По его оценке, потеря Дивеева не выглядит критичной для ЦСКА, несмотря на наличие у защитника российского паспорта.
- Мне кажется, все-таки выигрывает ЦСКА. Понятно, что Дивеев с российским паспортом, но он подвержен травмам. И если брать его как защитника, то после ухода Роши мы не видим Дивеева, который раньше рулил обороной. И у них есть Лукин, который мало чем уступает, - цитирует Корнеева "Матч ТВ".
ЦСКА объявил о подписании контракта с 24-летним Лусиано в воскресенье - соглашение рассчитано до конца сезона-2029/30. В тот же день "Зенит" сообщил о переходе Дивеева.
ЦСКА в этом сезоне идёт четвёртым в чемпионате с 36 очками. Лидирует "Краснодар", у которого 40 очков. "Зенит" занимает вторую строчку с 39 баллами в копилке.
Обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду между ЦСКА и "Зенитом" может принести больше пользы московскому клубу. Такое мнение выразил экс-футболист сборной России Игорь Корнеев, оценивая последствия сделки.
