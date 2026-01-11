Чанов назвал уход Дивеева потерей для ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов дал оценку обмену между армейским клубом и петербургской командой, по итогам которого Игорь Дивеев покинул Москву, а Лусиано Гонду продолжит карьеру в составе красно-синих.
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению Чанова, расставание с центральным защитником такого уровня не выглядит оптимальным решением для ЦСКА.

- Всем, кто хоть немного связан с футболом, понятно, что Дивеев был образующим игроком в команде. Очень жалко, что ЦСКА его потерял. Идеальным вариантом, конечно, было купить нападающего и сохранить Дивеева, - цитирует Чанова "Советский спорт".

Переход защитника в клуб из Санкт-Петербурга был оформлен 11 января, соглашение рассчитано до конца сезона-2028/29. Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года.

После первой части чемпионата России в таблице лидирует "Краснодар" с 40 очками. "Зенит" занимает второе место, набрав 39 баллов, а ЦСКА с 36 баллами - четвёртое.

