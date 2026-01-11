Агент Джикии отреагировал на слухи о возможном уходе из "Антальяспора"

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника "Антальяспора" Георгия Джикии, прокомментировал появившуюся информацию о возможном уходе российского игрока из турецкого клуба.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Кузьмичёва, разговоры о скором расставании с командой не имеют под собой оснований.

- Он себя комфортно чувствует как в коллективе, так и в целом. От Георгия точно не исходило желание покинуть клуб, - передаёт слова агента "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что Джикия может покинуть "Антальяспор" из-за планов нового тренера, который якобы намерен сделать ставку на более молодых футболистов.

Джикия выступает за турецкий клуб с лета 2025 года. В сезоне-2025/26 защитник провёл 13 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. После 17 туров чемпионата Турции "Антальяспор" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится