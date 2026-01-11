Мостовой выразил готовность поработать в "Спартаке"

"Хотелось бы быть в "Спартаке", но пока никаких предложений не было. Все знают, кто такой Александр Мостовой, знают мой телефон, так что обращайтесь. Советник или помощник генерального директора? Было бы интересно на менеджерском посту. У нас в футболе кого только не было, но не выдающихся людей, которые отдали этому спорту жизнь", — передает слова Мостового "Спорт-Экспресс".
Александр Мостовой получил тренерскую лицензию категории А, которая позволяет ему занимать должность ассистента главного тренера в клубах Российской Премьер-Лиги, а также работать главным в Первой лиге и дивизионах ниже классом.
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой готов занять должность в менеджменте красно-белых.
Фото: Телеграм-канал Александра Мостового