- Переговоры с "Динамо" начались на прошлой неделе. Вопрос, останется ли Антон в клубе и в каком статусе, пока открыт. На данный момент речь идёт о позиции в менеджменте. Помимо этого, у него есть предложения продолжить футбольную карьеру от нескольких клубов РПЛ, он готов их рассматривать, - передаёт слова Арслановой "Чемпионат".
37-летний голкипер Антон Шунин является воспитанником московского "Динамо" и всю свою карьеру выступал за бело-голубых. Срок действия текущего контракта вратаря с клубом завершается в конце июня 2024 года.
В прошедшем сезоне на счету Шунина 20 матчей за "Динамо" во всех турнирах (15 из них в Российской премьер-лиге), 3 из них вратарь завершил "всухую", пропустив в остальных 26 голов.
Агент Шунина рассказала о сути начавшихся переговоров с "Динамо"
Агент голкипера московского "Динамо" Антона Шунина Дарья Арсланова ответила на вопрос о ходе переговоров с бело-голубыми по поводу дальнейшего сотрудничества.
Фото: ФК "Динамо"