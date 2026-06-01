Главный тренер "Спартака" высказался о жизни в Москве

Главный тренер московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо высказался о жизни в столице.
Фото: ФК "Спартак"
Испанский специалист назвал Москву замечательным современным городом.

"Замечательный современный город, который здорово поменялся с тех пор, как мы тут были в первый раз. Нам с женой нравится жизнь в Москве. Здесь есть все что нужно, чувствуем себя в безопасности, очень впечатляет инфраструктура Сити", - сказал Карседо пресс-службе клуба.

Хуан Карлос Карседо стал главным тренером "Спартака" в начале января 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 17 матчей, одержала 11 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

Ранее, с июля по ноябрь 2012 года, испанский специалист работал в московском клубе ассистентом тренера.

