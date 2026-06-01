Соболев ответил, с кем больше хотел встретиться в матче за Суперкубок России

Футболист "Зенита" Александр Соболев рассказал, с какой командой больше хотел встретиться в матче за Суперкубок России.
Фото: ФК "Зенит"
Футболист заявил, что изначально хотел сыграть против "Спартака".

"До Суперфинала Кубка России в "Лужниках" обсуждали это с ребятами.

Кто?то хотел в соперники "Краснодар", но я изначально думал о "Спартаке". Да и вывеска в целом поярче, не в обиду "Краснодару" будет сказано. Атмосфера будет совсем другая", - сказал Соболев "Матч ТВ".

24 мая состоялся матч в рамках Суперфинала Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча завершилась победой подопечных Хуана Карлоса Карседо по итогам серии пенальти (1:1, 4:3 - пенальти).

18 июля 2026 года красно-белые встретятся с "Зенитом" в игре за Суперкубок России.

